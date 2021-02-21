شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، الدكتور طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، لبحث التعاون بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لخدمة المواطن المصرى وتنفيذ برامج التوعية لدى النشء والشباب بمجالات حقوق الإنسان.

تناول الاجتماع التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان فى إبراز دمج البرامج المقدمة من الوزارة لصالح حقوق الإنسان.

وأكد أشرف صبحى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تعتمد على بناء الإنسان المصري، وأن المواطن المصرى هو أرقى وأهم فى المجتمع الذى نعيش فيه، مضيفاً أن البرامج التى تقدمها الوزارة تهدف إلى إنشاء أجيال من الشباب اصحاء بدنيا وقادرين على المنافسة والتحدى فى سوق العمل.

من ناحية أخرى، وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على طلب النادى المصرى بالحصول على دعم مالى يصل إلى 5 ملايين جنيه لعلاج الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى البورسعيدى

وقال وزير الرياضة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه وافق بالفعل على دعم الأندية الشعبية جميعها وليس المصرى فقط، حيث يتم دعم أسوان والإسماعيلى والاتحاد وكذلك الأهلى والزمالك، فى ظل مساندة الدولة المصرية والوزارة لكل الأندية الشعبية.