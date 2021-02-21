شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز فى الكونفدرالية قبل مواجهة راسينج كلوب اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق بيراميدز مواجهة جديدة فى السادسة مساء اليوم، الأحد، حينما يلتقى مع راسينج كلوب ابيدجان فى إياب دور الـ 32 التكميلى من الكونفدرالية الأفريقية، وقبل مواجهة راسينج كلوب خاض الفريق السماوى مشوارا نحو تحقيق الطموح الأفريقى، وكان مشواره كالتالى..

التقى بيراميدز مع الاتحاد الليبى في منافسات ذهاب دور الـ 32 من الطولة، وفاز بيراميدز بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية، أحرزه الغانى جون أنطوى فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرة ليسكنها الشباك.

وفى لقاء العودة حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الفوز على الاتحاد الليبى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوى، فى إياب دور الـ 32، ليحصد الفريق، بطاقة التأهل لدور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وفى ذهاب دور الـ 32 التكميلى، التقى بيراميدز مع راسينج كلوب، وفاز بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، فى ذهاب دور الـ32 التكميلي .