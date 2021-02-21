خاص.. اتصالات ودية لحل أزمة الإسماعيلي والنجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتصالات ودية يتم إجرائها لحل أزمة الإسماعيلي والنجوم بشأن إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي والدراويش السابق.

وارتدى إبراهيم حسن قميص النجوم قبل سنوات وبعدها انتقل إلى الإسماعيلي في 2013 قبل أن يرحل إلى الزمالك عام 2018 ومنه إلى بيراميدز.

وقال مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: "هناك اتصالات ودية تجرى حاليا لحل أزمة الإسماعيلي والنجوم".

وأضاف: "لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وقرارات لجنة الانضباط بالإتحاد المحلي، يتم توقيع عقوبة خصم نقاط مع غرامة مالية لصالح اتحاد اللعبة".

وتابع: "في حال استمرار الرفض في تنفيذ العقوبات، تستمر لجنة الإنضباط في تشديد العقوبات الرياضية مثل هبوط النادي للدرجة الأدنى، مع حفظ حق النادي صاحب الحق في كل ما جاء بحكم المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وما يتبعها من غرامات تأخير عن السداد".

وكان محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم أكد أنه انتهت المهلة التي أقرتها لجنة الانضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم أمام الإسماعيلي بتاريخ 19 فبراير 2021.

ويستوجب على إدارة الإسماعيلي دفع 20 مليون جنيه لصالح النجوم الذي يلعب حاليًا في دوري القسم الثاني.