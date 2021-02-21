سفيرة مصر بالسنغال: "مشكلة إدارية" عرقلت وصول بعثة الزمالك.. وجاري حل الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت نهى خضر سفيرة مصر في السنغال، إن هناك مشكلة في الطيران عرقلت وصول بعثة الفريق الأول بنادي الزمالك إلى السنغال.

وتستعد بعثة الزمالك لمواجهة توينجيت السنغالي يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، على ملعب لات ديور، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قالت خضر: "بعثة الزمالك لم تصل إلى السنغال حتى الآن، الفريق حاليًا متواجد في الجزائر، وليس هناك تصريح للعبور من موريتانيا".

وأضافت: "بعثة الفريق تحاول الحصول على تصريح للعبور من المغرب، وجاري الآن التواصل من أجل الحصول على التصريحات اللازمة".

وأتمت: "شركة الطيران التي استأجر منها الفريق الطائرة الخاصة لم تحصل على التصاريح اللازمة، وعند تواجدهم في الجزائر لتموين الطائرة فوجئوا بعدم وجود تصريح دخول الطائرة للأراضي الموريتانية".

جدير بالذكر أن الزمالك وتوينجيت يتواجدان في المجموعة الرابعة رفقة كل من الترجي التونسي ومولودية الجزائر.