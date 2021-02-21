الأهلي: 3 عوامل تزيد من صعوبة مباراة سيمبا.. وهدفنا الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي أن هناك عدة عوامل تزيد من صعوبة مباراة سيمبا التنزاني.
ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا في ملعب الأخير بالجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وقال قمصان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سيمبا التنزاني اختلف عن المواسم الماضية، وأصبح مميزا، وحقق فوزا مهما في مباراته الأولى أمام فيتا كلوب".
وتابع "سيمبا يتمتع بمؤازرة جماهيرية كبيرة علي ملعبه، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 30 ألف متفرج في مواجهة الأهلي".
وأضاف "هناك عوامل أخرى كثيرة يواجهها الأهلي تزيد من صعوبة مواجهة سيمبا، خاصة درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة، وهذا ما نسعى لتفاديه بالحضور مبكرا للتعايش مع الأجواء وحالة الطقس المختلفة".
واستمر "الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا، لاسيما أن قدر لاعبي نادي القرن هو المنافسة دائما للفوز والتتويج، وتحقيق طموحات جماهير النادي".
ومن جانبه قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة "سيمبا فريق قوي ومنظم ويتمتع بجماهيرية كبيرة في بلاده، لكننا نثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية، نبحث حسم صدارة المجموعة".
وأشار "سيمبا استعد لمواجهة الأهلي بشكل جيد، من خلال الدخول في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي، فضلا عن الدعم الجماهيري الضخم المتوقع حضوره، وكلها عوامل تزيد من صعوبة المباراة".
وشدد "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي في التعامل مع ظروف المباراة، سواء من حيث قوة المنافس أو متغيرات الطقس وارتفاع الرطوبة، ونحن نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ومميزة في مشوار البحث عن صدارة المجموعة".