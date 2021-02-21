الأهلي: 3 عوامل تزيد من صعوبة مباراة سيمبا.. وهدفنا الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي أن هناك عدة عوامل تزيد من صعوبة مباراة سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا في ملعب الأخير بالجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال قمصان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سيمبا التنزاني اختلف عن المواسم الماضية، وأصبح مميزا، وحقق فوزا مهما في مباراته الأولى أمام فيتا كلوب".

وتابع "سيمبا يتمتع بمؤازرة جماهيرية كبيرة علي ملعبه، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 30 ألف متفرج في مواجهة الأهلي".

وأضاف "هناك عوامل أخرى كثيرة يواجهها الأهلي تزيد من صعوبة مواجهة سيمبا، خاصة درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة، وهذا ما نسعى لتفاديه بالحضور مبكرا للتعايش مع الأجواء وحالة الطقس المختلفة".

واستمر "الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا، لاسيما أن قدر لاعبي نادي القرن هو المنافسة دائما للفوز والتتويج، وتحقيق طموحات جماهير النادي".

ومن جانبه قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة "سيمبا فريق قوي ومنظم ويتمتع بجماهيرية كبيرة في بلاده، لكننا نثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية، نبحث حسم صدارة المجموعة".

وأشار "سيمبا استعد لمواجهة الأهلي بشكل جيد، من خلال الدخول في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي، فضلا عن الدعم الجماهيري الضخم المتوقع حضوره، وكلها عوامل تزيد من صعوبة المباراة".

وشدد "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي في التعامل مع ظروف المباراة، سواء من حيث قوة المنافس أو متغيرات الطقس وارتفاع الرطوبة، ونحن نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ومميزة في مشوار البحث عن صدارة المجموعة".