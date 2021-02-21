أحمد سليمان: لدي لائحة لـ"استنساخ" محمد صلاح.. ولم أنسق مع أبو ريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أحمد سليمان المرشح المحتمل على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري، عدم وجود تنسيق بينه وبين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، في الانتخابات المقبلة.

وأشار سليمان في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يضع حاليًا عددا من بنود برنامجه الانتخابي تمهيدًا لاختيار أعضاء قائمته الذين سيتولى كل فرد منهم بندًا منها.

وقال سليمان: "حظوظي جيدة للفوز بمنصب رئيس اتحاد الكرة، أفكر في البرنامج الخاص بي أولًا ومن ثم اختيار القائمة".

وأكمل: "لا يوجد أي تنسيق بيني وبين هاني أبو ريدة، علاقتي به جيدة لكن لا يوجد تنسيق بيننا".

وأضاف: "إذا فزت برئاسة اتحاد الكرة سأضع لائحة تمنح النادي الذي يترك لاعبه يحترف في أحد الدوريات الخمسة الكبرى مبلغًا إضافيًا، على أن أحصل رسوما منه إذا تعاقد مع مهاجم أجنبي، أرغب في استنساخ نسخ كثيرة لمحمد صلاح".

واختتم: "كذلك سأدعم الأندية الصاعدة من دوري الدرجة الثانية بمبالغ مالية كبيرة، أموال تمكنهم من المنافسة بقوة، لا الصعود ومن ثم الهبوط سريعًا".