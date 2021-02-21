شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الغضب والدوري الإنجليزي والمصري.. مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي والإيطالي وكذلك الدوري المصري.

كما سيلتقي بيراميدز مع راسينج كلوب ضمن منافسات إياب دور الـ32 في كأس الكونفيدرالية.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أهم المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

يلتقي توتنهام مع وست هام يونايتد في تمام الثانية ظهرًا وتذاع المباراة على قناة bein sports 1.

ويصطدم ليستر سيتي بأستون فيلا في تمام الرابعة عصرًا، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports 2.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال في تمام السادسة والنصف مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports 1.

ويلعب نيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد في تمام التاسعة مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports 2.

وفي الدوري الإيطالي، يصطدم ميلان بنظيره إنتر ميلان في «ديربي الغضب» في تمام الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، وتذاع المباراة عبر bein sports 1.

وفي كأس الكونفيدرالية يلتقي بيراميدز مع راسينج كلوب الإيفوراي في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 التكميلي، وتنقل المباراة قناة أون تايم سبورتس.

أما في الدوري المصري، فيلتقي الجونة بالمقاولون العرب في تمام الثانية والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الـ13، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويواجه الإسماعيلي نظيره إنبي في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجوالة الـ14، وتنق المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

كما يلعب الاتحاد السكندري مع أسوان في تمام السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة، وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1.