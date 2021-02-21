شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الطيران والزمالك مع بركة السبع في ربع نهائي كأس اليد «سيدات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة هشام نصر، جدول مباريات دور الثمانية لكأس مصر، عمومي سيدات.

وستقام جميع المباريات الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع الطيران، عند الثانية ظهراً، على صالته المغطاة بمقر النادي بالجزيرة.

فيما يلتقي عند الرابعة عصراً، على صالته المغطاة بميت عقبة، نادي الزمالك مع الوطني بركة السبع.

وتقام المباراتين المتبقيتين، بين المعادي وسبورتنج، عند الثانية ظهر نفس اليوم، على الصالة المغطاة بنادي المعادي، ويستدرج سموحة على صالته المغطاة بالإسكندرية، بنفس الموعد فريق الشمس.