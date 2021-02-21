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حارس الأهلي لكرة اليد يعلن احترافه في بولندا

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبدالرحمن حميد، حارس منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد، ولاعب النادي الأهلي، انضمامه لنادي فيسلا بلوك البولندي.

وفاز عبدالرحمن، بأفضل حارس، في بطولة العالم للناشئين عام 2019.

وكتب عبدالرحمن على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فخور بانضمامي لنادي فيسلا بلوك البولندي.. بداية رحلة ومرحلة جديدة وإن شاء الله نحقق إنجازات كتير مع بعض».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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