شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي لكرة اليد يعلن احترافه في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبدالرحمن حميد، حارس منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد، ولاعب النادي الأهلي، انضمامه لنادي فيسلا بلوك البولندي.

وفاز عبدالرحمن، بأفضل حارس، في بطولة العالم للناشئين عام 2019.

وكتب عبدالرحمن على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فخور بانضمامي لنادي فيسلا بلوك البولندي.. بداية رحلة ومرحلة جديدة وإن شاء الله نحقق إنجازات كتير مع بعض».