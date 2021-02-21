شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستضيف المقاولون العرب على استاد خالد بشارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الجونة لكرة القدم نظيره المقاولون العرب، في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، على استاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

المواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على كيما أسوان بسداسية مقابل هدف ليتأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.