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أحمد سليمان: إدارة الزمالك أخطأت في ملف بيع مصطفى محمد

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن خطته لدعم احتراف اللاعبين لأندية أوروبا.

وقال سليمان خلال تصريحات تليفزيوينة: «أسعى لتوفير دعم 5 مليون جنيه لأي ناد ينجح في بيع لاعبه في أو الفرنسي أو الإيطالي أو الإسباني».

وعن مصطفى محمد: «الإدارة أخطأت في عدم بيعه ولو كنت مسؤولا في الزمالك لوافقت على بيعه إلى سانت ايتيان الفرنسي».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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