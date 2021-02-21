شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: إدارة الزمالك أخطأت في ملف بيع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن خطته لدعم احتراف اللاعبين لأندية أوروبا.

وقال سليمان خلال تصريحات تليفزيوينة: «أسعى لتوفير دعم 5 مليون جنيه لأي ناد ينجح في بيع لاعبه في الدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو الإيطالي أو الإسباني».

وعن مصطفى محمد: «الإدارة أخطأت في عدم بيعه ولو كنت مسؤولا في الزمالك لوافقت على بيعه إلى سانت ايتيان الفرنسي».