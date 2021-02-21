شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: الزمالك كان أفضل من الأهلي في نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك قدم مباراة كبيرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي وكان الأفضل من الأهلي في أغلب فترات المباراة.

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة مميزة وتوقعت هدف شيكابالا لحظة استلامه للكرة ومراوغته لمدافعي الأهلي.

واختتم شادي الكابتن التاريخي للأهلي أن التاريخ لا يعترف بالآداء، التاريخ يذكر البطل فقط، والخبرة حسمت اللقب للأهلي، فالأهلي دوماً يستطع حسم الألقاب حتى ولو لم يكن الآداء على المستوى المطلوب.