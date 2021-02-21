شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب أزمة مستحقات لاعبي اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حماده عبدالباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، أن عدم استكمال الموسم الماضي أثر على مستحقات اللاعبين.

وقال عبدالباريفي تصريحات تليفزيوينة: «طلبنا استكمال الموسم الماضي قبل مواجهة الأهلي الأخيرة بيوم واحد».

وأردف: «وافقنا على تأجيل مباريات الموسم الماضي على أن تستأنف المسابقة بعد بطولة العالم ولم يحدث جديد».

وأضاف: «عدم استكمال الموسم الماضي تسبب في إيقاف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك الخاصة بنسبة المشاركة».

وأتم: «ثلاثة فرق وافقت على استكمال الموسم الماضي بقائمة الموسم ذاته وهم الزمالك وسبورتنج والجيش».