شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب أزمة مستحقات لاعبي اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حماده عبدالباري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، أن عدم استكمال الموسم الماضي أثر على مستحقات اللاعبين.
وقال عبدالباريفي تصريحات تليفزيوينة: «طلبنا استكمال الموسم الماضي قبل مواجهة الأهلي الأخيرة بيوم واحد».
وأردف: «وافقنا على تأجيل مباريات الموسم الماضي على أن تستأنف المسابقة بعد بطولة العالم ولم يحدث جديد».
وأضاف: «عدم استكمال الموسم الماضي تسبب في إيقاف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك الخاصة بنسبة المشاركة».
وأتم: «ثلاثة فرق وافقت على استكمال الموسم الماضي بقائمة الموسم ذاته وهم الزمالك وسبورتنج والجيش».
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