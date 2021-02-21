شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك السابق: جمع تبرعات لتجديد عقد فرجاني ساسي كلام فارغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، السابق أنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات الزمالك 2014.

وقال سليمان خلال تصريحات تليفزيونية: «أداء اللجنة المؤقتة في الزمالك مميز خاصة مع الظروف التي يمر بها النادي».

وتابع: «تفاجئنا بكم المخالفات على نادي الزمالك، النادي يحتاج أن تعمل اللجنة في أجواء هادئة».

وتابع: «اللجنة عددهم قليل لكن أداءهم مميز في ظل هذه الظروف، حققوا استقرار فني وإداري».

وعن ساسي: «أرفض تبني الزمالك فكرة جمع تبرعات الجماهير لتجديد عقده واعتبر ذلك كلام فارغ».