شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك السابق: جمع تبرعات لتجديد عقد فرجاني ساسي كلام فارغ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، السابق أنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات الزمالك 2014.
وقال سليمان خلال تصريحات تليفزيونية: «أداء اللجنة المؤقتة في الزمالك مميز خاصة مع الظروف التي يمر بها النادي».
وتابع: «تفاجئنا بكم المخالفات على نادي الزمالك، النادي يحتاج أن تعمل اللجنة في أجواء هادئة».
وتابع: «اللجنة عددهم قليل لكن أداءهم مميز في ظل هذه الظروف، حققوا استقرار فني وإداري».
وعن ساسي: «أرفض تبني الزمالك فكرة جمع تبرعات الجماهير لتجديد عقده واعتبر ذلك كلام فارغ».
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