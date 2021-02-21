شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المران الثاني للأهلي في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الأحد، بتقويت القاهرة الواحدة والنصف بتوقيت تنزايا موعداً لخوض ثاني تدريبات الفريق على ملعب جيمخانا في تنزانيا في إطار استعدادات الفريق للمواجهة الصعبة أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني والمحدد لها الثالثة بعد عصر الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الأولى من دوري المجموعات علي فريق المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني.

من ناحية أخرى ، يعود حسين الشحات لاعب الأهلي لمباريات الفريق الأفريقية عقب مواجهة سيمبا التنزاني ومن المقرر أن ينضم الشحات لرحلة الأهلي فى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بالحولة الثالثة لدور المجموعات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إيقاف حسين الشحات أربع مباريات بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبرالماضى الذى حسمه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحصد النجمة الأفريقية التاسعة.

وغاب الشحات عن الأهلي فى مباراتي سونيديب بطل النيجر بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية، كما غاب عن مباراة المريخ السوداني الثلاثاء الماضى باستاد القاهرة في الجولة الأولى لدور المجموعات والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، ويغيب الشحات عن مواجهة سيمبا الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات، على أن يعود الشحات للأهلي فى الجولة الثالثة أمام فيتا كلوب.