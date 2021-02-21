شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 13 مواجهة جمعت الجونة والمقاولون العرب قبل موقعة خالد بشارة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الجونة نظيره المقاولون العرب في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، على استاد خالد بشارة بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على كيما أسوان بسداسية مقابل هدف ليتأهل لدور الستة عشر لكأس مصر فيما ودع ذئاب الجبل بطولة الكأس بالخسارة من بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الدور.

ترتيب الجونة والمقاولون العرب فى جدول الدوري

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

أخر ظهور للجونة والمقاولون العرب فى بطولة الدوري

وشهد آخر ظهور للجونة تعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق في الجولة 12 للمسابقة فيما شهد آخر ظهور للمقاولون العرب في الدوري خسارة من أسوان بهدف دون رد في الجولة 14 للمسابقة.

تاريخ مواجهات الجونة والمقاولون العرب

تاريخيا.. مواجهة اليوم هي الرابعة عشرة بين الفريقين في مسابقة الدوري، منذ صعود الجونة موسم 2009/2010، بالإضافة إلى مباراة أخرى في كأس مصر.



تفوق المقاولون العرب نسبيا بتحقيق 6 انتصارات، منها الموسم الماضي ذهابا وإيابا، مقابل 5 انتصارات للجونة، بالإضافة إلى فوز في كأس مصر.



وتعادل الفريقان في مباراتين، وكلاهما سلبيا، وحافظ المقاولون على نظافة شباكه في ثلاثة مباريات وكذلك فريق الجونة.

سجل المقاولون العرب 23 هدفا، يتصدرهم التونسي سيف الدين الجزيري برصيد 3 أهداف، في حين سجل الجونة 15 هدفا، يتصدرهم شريف أشرف برصيد 3 أهداف.



أول مواجهة في الجولة الخامسة موسم 2009/2010، وانتهت بفوز المقاولون بملعبه بهدفين دون رد سجلهما علاء كمال، والفلسطيني محمد سمارة، وفي الدور الثاني رد الجونة اعتباره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أحمد عمران أول أهداف الجونة، وأضاف هنري أكيلي وجمال حمزة هدفين، بينما سجل صلاح مارادونا ومحمد سمارة.



أول تعادل جاء سلبيا في المواجهة الثالثة بالجبل الأخضر، موسم 2010/2011 ، وحقق المقاولون الفوز برباعية 3 مرات، منها العام الماضي ذهابا وإيابا.

الأولي في موسم 2011/2012 الملغي بأربعة أهداف مقابل هدف بالجبل الأخضر، سجل للذئاب علي عفيفي، ومحمد صلاح، والنيجيري موسي كبيرو، والتونسي فخر الدين محمد، وسجل أحمد حسن فرج.



الثانية في الدور الأول للعام الماضي بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجبل الأخضر، سجل للذئاب أحمد الشيمي، وأحمد علي كامل، وإبراهيم عادل، ومحمد سمير ثابت من ضربة جزاء، وسجل للجونة كل من إسلام رشدي، والنيجيري شيسوم شيكاتارا.



الثالثة في الدور الثاني بأربعة أهداف مقابل هدف بالجونة، سجل للضيوف التونسي سيف الدين الجزيري هاتريك، وأحمد علي كامل من ضربة جزاء، وسجل للجونة أحمد ياسر ريان.



وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز المقاولون العرب بهدفين دون رد على ملعبه فى 29 نوفمبر 2019 ، وسجل الثنائية محمد سالم.

وفى مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى فاز الجونة بهدفين دون رد سجلهما الزامبى والتر بواليا فى اللقاء الذى أقيم 30 أغسطس 2020 بالجولة 23 للمسابقة على ستاد خالد بشارة.

شحاته يطالب بإستثمار دفعة الكأس والنحاس يبحث عن بداية خطة الانتفاضة

وطالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية من التأهل بالكأس لاستعادة الانتصارات بالدوري للعودة للمربع الذهبى فيما شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب الذى رفضت الإدارة استقالته على لاعبيه أن مباراة اليوم لاتقبل القسمة على اثنين وينبغى الفوز بها لبدء خطة توديع مراكز القاع.

التشكيل المتوقع للجونة أمام المقاولون العرب

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام المقاولون العرب مكونا من: "إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الجونة

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الجونة مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام، ومحمد سالم".