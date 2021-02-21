شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى لازم يعمل متحف.. وإيهاب جلال "ظاهرة".. وأنطوى يرحل عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الإعلامى أحمد شوبير، ناديى الأهلى والزمالك من صعوبة مباراتهم المقبلة بدوري الأبطال الأفريقى أمام سيمبا التنزانى وتونجيث السنغالى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:"الأهلى لازم يكون حذر عندما يلاقى فريق سيمبا التنزانى لأن المنافس استطاع الفوز على فيتا كلوب الكونغولى بملعبه مما يؤكد صعوبة اللقاء".

ويضيف شوبير:"كذلك الزمالك سيواجه خصم عنيد تمكن من الإطاحة بالرجاء المغربى خارج البطولة، ويملك لاعبين مميزون ولكن لديه حارس مرمى متوسط، وينبغى أن يضع باتشيكو خطة مناسبة لمواجهة بطل السنغال، فرقة تونجيث كانت مميزة أمام الترجى التونسى ولاعبيها صغار السن فلازم الزمالك يلعب كورة سهلة ويعمل هجوم صح ومرتدات صحيحة خاصة أن غياب الونش وحازم إمام مؤثر بالإضافة لروقة الذى يعد خطأ إدارة فج للغاية ".

وأكمل شوبير:" الأهلى والزمالك مينفعش يقللوا من منافسهم ولازم يحترموه، وأى فرصة تيجى فى المباراة نخلص بيها لأن المباريات اللى خارج ملعبك لازم تتخطف بلغة الكورة".

وعن مواجهة بيراميدز الأفريقية علق شوبير:" مباراة سهلة ، بيراميدزكسبان خارج ملعب 2/0 ويقدر يصعد بسهولة، وتشعر أن جون أنطوى أيامه قربت تخلص فى بيراميدز".

وأكمل :" إيهاب جلال واحد من أفضل المدربين فى الكرة المصرية ويعد ظاهرة محترمة بمجال التدريب بصماته واضحة مع المقاصة، نص الفريق مشى ومع ذلك مكمل ووصل للمركز الثانى".

وعن مصطفى محمد قال شوبير:"قميص مصطفى محمد أصبح الأغلى فى جالطة سراى التركى، ولازم الزمالك يستفيد من قمصان أساطيره مش بس فرجانى ساسى، القصة جديدة علينا ولكنها مهمة، والأهلى كمان كان ناوى يعمل متحف ولازم يكمل".

وفى سياق متصل، يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو مع أفراد جهازه المعاون الطريقة التى سيعتمد عليها فى مواجهة تونجيت، ويبحث عدم الاعتماد على مهاجم صريح خلال مواجهة تونجيث السنغالى، خاصة أن مروان حمدى مازل يحتاج لمزيد من الخبرة فى المواجهات الأفريقية خارج الأرض، فضلاً عن حاجته لمزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق.