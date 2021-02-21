شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخسر السوبر الأفريقى بركلات الترجيح أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 فبراير 2015، خسر الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقى على يد وفاق سطيف الجزائرى بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 1-1 فى الوقت الأصلى من المباراة التى أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر، سجل عبدالملك زياية هدف الفريق الجزائرى فى الدقيقة 71، مستغلا كرة عرضية أرضية أودعها الشباك دون رقابة لكن عماد متعب أدرك التعادل للأهلى فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني.

الأهلى دخل المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما نافس سطيف لأنه حامل لقب دورى الأبطال.

فى ركلات الترجيح سجل الأهلى أول خمس ضربات ترجيح بنجاح عن طريق مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، عماد متعب، سعد سمير، محمود حسن تريزيجيه، وأهدر باسم على الركلة السادسة، بينما سجل لاعبو وفاق سطيف جميع الركلات الستة.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: شريف إكرامى، باسم على، محمد نجيب، سعد الدين سمير، حسين السيد، حسام عاشور، حسام غالى "مؤمن زكريا"، عبدالله السعيد، وليد سليمان "عماد متعب"، محمود حسن تريزيجية، أحمد عبد الظاهر "النيجيرى بيتر إيبى".

وعلى مدار التاريخ نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.