شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حازم إمام يعانده الحظ فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حازم إمام ظهير أيمن نادى الزمالك يهاجمه دائما سوء الحظ فى القلعة البيضاء فى ظل الغيابات الكثيرة التى يتعرض لها اللاعب وتمنعه من المشاركة مع فريقه فى العديد من المباريات المهمة.

ونجد أن حازم إمام لاعب فريق الزمالك دومًا يعانى من إصابات وإجهاد، وسط تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة من جانب محبى وعشاق القلعة البيضاء .

وأثار غياب حازم إمام عن قائمة الزمالك فى رحلة الفريق الأبيض إلى السنغال، استعدادًا لمواجهة تونجيت فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه شارك في المباريات الأخيرة وظهر بمستوى متميز، لذا حرص ”الخليج 365” على التواصل مع مصدر مطلع داخل جهاز الزمالك لمعرفة سر غياب الظهير الأيمنو قال المصدر الزملكاوي، إن حازم إمام شعر بإجهاد شديد خلال الساعات الماضية، لذا فضل الجهاز الفني إراحته وعدم اصطحابه لرحلة السنغال، خاصة أنه يتوقع أن تكون الرحلة شاقة بسبب طول السفر، بالإضافة لوجود ثنائي جاهز لقيادة الجبهة اليمني هما التونسي حمزة المثلوثي واللاعب الصاعد أحمد عيد.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب حازم إمام فى الصور التالية :



