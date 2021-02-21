شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعود لمباريات الأهلي الأفريقية بعد مواجهة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حسين الشحات لاعب الأهلي لمباريات الفريق الأفريقية عقب مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد انتهاء إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي، ومن المقرر أن ينضم الشحات لرحلة الأهلي فى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بالحولة الثالثة لدور المجموعات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إيقاف حسين الشحات أربع مباريات بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبرالماضى الذى حسمه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحصد النجمة الأفريقية التاسعة.

وغاب الشحات عن الأهلي فى مباراتي سونيديب بطل النيجر بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية، كما غاب عن مباراة المريخ السوداني الثلاثاء الماضى باستاد القاهرة في الجولة الأولى لدور المجموعات والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، ويغيب الشحات عن مواجهة سيمبا الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات، على أن يعود الشحات للأهلي فى الجولة الثالثة أمام فيتا كلوب.

من ناحية أخرى، حدد الجهاز الفني للأهلي موعد أول مران للفريق في تنزانيا لمواجهة سيمبا وأعلن الجهاز أن المران سيُقام فى الواحدة بعد ظهر أمس، السبت، بتوقيت القاهرة، ويؤدى الفريق مرانه على أحد الملاعب القريبة الذى يبعد عشر دقائق عن فندق إقامة البعثة بدار السلام في تنزانيا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق اجتماعا ظهر اليوم السبت مع جهازه المعاون بفندق الإقامة في تنزانيا ، يشهد الاجتماع مراجعة الوحدات التدريبية والبدنية للفريق على مدار الثلاثة أيام المقبلة التي تشهد تواجد الفريق في تنزانيا.

فيما ينتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق في المران الجماعي للفريق كاملا ظهر اليوم السبت ،أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الاهلى جاهزية أيمن أشرف للحاق بمباراة سيمبا التنزاني والمحدد لها الثلاثاء المقبل.