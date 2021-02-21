شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أول مران فى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، اليوم الأحد، أول تدريب جماعى فى السنغال، حيث وصلت البعثة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد رحلة سفر استمرت قرابة الثمانى ساعات، وتخللها ترانزيت لمدة ساعة فى مطار تونس، لتزويد الطائرة بالوقود دون مغادرة أى فرد من البعثة لمتن الطائرة، حيث ظلت فى مطار تونس لمدة ساعة ثم استكملت رحلتها إلى السنغال.
ويحرص باتشيكو خلال المران الأول للفريق فى السنغال على تفادى حدوث حالة من الإرهاق لدى اللاعبين، خاصة بعد رحلة السفر الطويلة، الأمر الذى قد يدفعه للتركيز على الجانب البدنى أكثر، على أن يشمل التدريب جانبا فنيا خفيفا، قبل أن يتم التركيز عليه فى المران الختامي للفريق غدًا الاثنين، والذى سيرسم خلاله باتشيكو خطة المباراة.
ويرغب الخواجة البرتغالى فى خوض مواجهة بطل السنغال بتأمين دفاعى محكم مع العمل على غلق كافة المساحات أمام لاعبى تونجيث من وسط الملعب، مع الاعتماد على سرعات يوسف أوباما وأشرف بن شرقى فى حالة الهجوم أو الاعتماد على الهجمة المرتدة، ولم يحسم باتشيكو قراره النهائى بشأن الخطة التى سيعتمد عليها فى مواجهة تونجيث السنغالى، وقرر تحديد الخطة والتشكيل النهائى بعد خوض أخر تدريب للفريق فى السنغال قبل المباراة مباشرة.
وتعد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا هي الأصعب في ظل وجود فريقي الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة في الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذي أقصى فريق الصفاقسي التونسي من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالي الذي فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.
وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجي على تونجيت بهدفين لهدف في تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.