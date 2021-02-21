شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أول مران فى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، اليوم الأحد، أول تدريب جماعى فى السنغال، حيث وصلت البعثة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد رحلة سفر استمرت قرابة الثمانى ساعات، وتخللها ترانزيت لمدة ساعة فى مطار تونس، لتزويد الطائرة بالوقود دون مغادرة أى فرد من البعثة لمتن الطائرة، حيث ظلت فى مطار تونس لمدة ساعة ثم استكملت رحلتها إلى السنغال.

ويحرص باتشيكو خلال المران الأول للفريق فى السنغال على تفادى حدوث حالة من الإرهاق لدى اللاعبين، خاصة بعد رحلة السفر الطويلة، الأمر الذى قد يدفعه للتركيز على الجانب البدنى أكثر، على أن يشمل التدريب جانبا فنيا خفيفا، قبل أن يتم التركيز عليه فى المران الختامي للفريق غدًا الاثنين، والذى سيرسم خلاله باتشيكو خطة المباراة.

وفى سياق متصل، يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو مع أفراد جهازه المعاون الطريقة التى سيعتمد عليها فى مواجهة تونجيت، ويبحث عدم الاعتماد على مهاجم صريح خلال مواجهة تونجيث السنغالى، خاصة أن مروان حمدى مازل يحتاج لمزيد من الخبرة فى المواجهات الأفريقية خارج الأرض، فضلاً عن حاجته لمزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق.

ويرغب الخواجة البرتغالى فى خوض مواجهة بطل السنغال بتأمين دفاعى محكم مع العمل على غلق كافة المساحات أمام لاعبى تونجيث من وسط الملعب، مع الاعتماد على سرعات يوسف أوباما وأشرف بن شرقى فى حالة الهجوم أو الاعتماد على الهجمة المرتدة، ولم يحسم باتشيكو قراره النهائى بشأن الخطة التى سيعتمد عليها فى مواجهة تونجيث السنغالى، وقرر تحديد الخطة والتشكيل النهائى بعد خوض أخر تدريب للفريق فى السنغال قبل المباراة مباشرة.