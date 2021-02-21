الأهلي يكشف موعد عودة معلول وطاهر للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن علي معلول، ظهير أيسر الفريق، بدأ في التعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقال أبو عبلة في تصريحات صحفية إن معلول سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بداية من الخميس المقبل ولمدة 48 ساعة، وينتظم بعدها بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الجماعية.

وأضاف أن اللاعب التونسي سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة عقب مواجهة سيمبا التنزاني، وذلك بعد انتهاء اللاعب من برنامجه التأهيلي المنفرد في القاهرة.

من جانبه، أشار طبيب الأهلي إلى أن طاهر محمد طاهر سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بدءً من الخميس المقبل.

وأكد أبو عبلة أنه يتابع الحالة الطبية لطاهر المتواجد في القاهرة، حيث يغيب عن مواجهة سيمبا بسبب شكواه من شد في العضلة الضامة.

وأوضح أبو عبلة أن طاهر بات في المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الخميس.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جيمخانا في دار السلام بتنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني والمحدد لها الثالثة بعد عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.