تقارير: مانشستر يونايتد يسعى إلى ضم هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إن المستقبل يبدو جيدا بالنسبة له في "أولد ترافورد" وأنه حصل على الدعم من جانب ملاك النادي لإبرام صفقات من العيار الثقيل ربما يكون من بينها التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان مانشستر يونايتد قد أخفق في مساعيه لضم هالاند في العام الماضي، حيث اختار المهاجم النرويجي المتألق الانضمام إلى دورتموند قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي، في ظل الشكوك التي حامت حينذاك حول مستقبل سولشاير مع مانشستر يونايتد.

وواجهت عائلة جليزر، المالكة لمانشستر يونايتد، انتقادات بعد أن رفض النادي دفع 120 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع جادون سانشو زميل هالاند في بوروسيا دورتموند، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

لكن سولشاير يشعر الآن بتفاؤل إزاء فرص استمراره في تدريب مانشستر يونايتد، حسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية مساء السبت.

كذلك يشعر سولشاير بأنه بعد إنهاء الموسم الماضي ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، تعززت فرص إبرام صفقات مع نجوم من الطراز العالمي وهو ما تتطلع إليه الجماهير بحماس، لكن بشرط أن يحسم الفريق تأهله مجددا لدوري الأبطال.

وقال سولشاير :"لدينا خطة لنصبح فريقا ناجحا للغاية. فريق يتطلع أبرز اللاعبين للانضمام إلى صفوفه... علينا التطور والاقتراب أكثر من منصات التتويج بالبطولات."

وأضاف :"لا يمكنني قول شيئ بشأن أفرد. لكننا حصلنا على الدعم. الملاك سيواصلون دعم النادي ودعمي، ونتمنى تطوير الفريق."