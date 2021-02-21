المريخ يكشف تطورات أزمة كهربا وحقيقة الشكوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد علي أبا بشر، نائب رئيس المريخ السوداني، أن ما حدث بين محمود كهربا لاعب الأهلي وعبدالرحيم إسحاق لاعب المريخ في مباراة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا لم يرتق إلى مستوى الشكوى.

وقال علي، في تصريحاته لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "ما حدث كان داخل الملعب ويعالج داخل الملعب وليس خارجه، كان أمرا عاديا وطبيعيا ولم يرتق إلى مستوى الشكوى".

وأضاف: "إذا حصلت إشكالية يمكن أن تُعالج في إطار عتاب باعتبار أن المريخ والأهلي أشقاء".

وشدد: "نريد أن يتناول الإعلام الأمور بشكل إيجابي ويكون هناك نقد بناء، ويجب أن تتوافر المهنية، تناول وسائل الإعلام المصرية لم يكن دقيقا وشاهدنا ذلك في وصف مباراة الزمالك والإسماعيلي قبل أيام".

وأوضح نائب رئيس المريخ: "لم يرتق التواصل بين الفريقين إلى المستوى الإداري، خاصةً أن ما دار كان بسيطا ومن الممكن حدوثه داخل الفريق نفسه وليس من الفريق المنافس".

وأتم قائلا: "أتقدم بالشكر إلى النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب وكل الجماهير على الحفاوة وحسن الاستقبال في مصر، ونتمنى تكرار المباريات لتعزيز مستوى العلاقة بين الأندية".