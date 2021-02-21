ديربي الغضب و3 مواجهات بالدوري المصري ضمن مباريات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى بالإضافة إلى 3 مباريات أخرى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كما سيلتقي بيراميدز مع راسينج كلوب الإيفواري في إياب دور الـ32 (2) من بطولة كأس الكونفدرالية، علمًا بأن الفريق المصري حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 2-0.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

2:00- وست هام يونايتد x توتنهام

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

4:05- أستون فيلا x ليستر سيتي

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 2).

6:30- أرسنال x مانشستر سيتي

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

9:00- مانشستر يونايتد x نيوكاسل يونايتد

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 2).

3:00- برشلونة x قاديش

5:15- ريال سوسييداد x ديبورتيفو ألافيس

7:30- هويسكا x غرناطة

10:00 أتلتيك بلباو x فياريال

4:00- ميلان x إنتر ميلان

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 4).

7:00- أتالانتا x نابولي

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 4).

9:45- بينفينتو x روما

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 4).

الدوري المصري

2:30- الجونة x المقاولون العرب (الجولة الـ13)

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 2 HD).

5:00- الإسماعيلي x إنبي (الجولة الـ14)

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 2 HD).

7:30- الاتحاد السكندري x أسوان (الجولة الثامنة)

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).

كأس الكونفدرالية (إياب دور الـ32 التكميلي)

6:00- بيراميدز x راسينج كلوب الإيفواري

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الأرضي.