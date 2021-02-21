شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد الكاس يقهر منتخب جنوب أفريقيا في عقر داره بأمم أفريقيا 96 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد الكأس نجم المنتخب الوطني السابق، هدف الفوز للمنتخب الوطني في شباك جنوب افريقيا صاحبة الأرض في بطولة أمم افريقيا عام 96 ، ليقود منتخب مصر للتأهل لدور الثمانية بالبطولة، وتأهل المنتخب الوطني لدور الثمانية في البطولة بعدما رفع رصيده بالفوز علي جنوب افريقيا الي 4 نقاط وتأهل بصحبة المنتخب الجنوب أفريقى.

أحمد الكاس لعب لأندية الأوليمبى والزمالك والاتحاد السكندرى، ونال لقب هداف الدورى ثلاث مرات وسجل 107 أهداف فى الدورى المصرى ليقتحم نادى المائة.

وشارك الكاس مع المنتخب المصرى فى كأس العالم 1990 بإيطاليا، وأحرز خمسة أهداف مع الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية.