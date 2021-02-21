شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه راسينج كلوب فى لقاء العودة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، في السادسة مساء اليوم الأحد، مواجهة مهمة أمام راسينج كلوب أبيدجان، فى إياب دور الـ 32 التكميلى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث اقترب الفريق السماوي من التأهل لدور المجموعات بعدما حقق الفوز على الفريق الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في لقاء الذهاب الذى جمعهما في كوت ديفوار، ليضع بيراميدز قدمًا نحو الدور المقبل من البطولة وينتظر حسم الأمر فى لقاء اليوم.

وتم إسناد إدارة مباراة بيراميدز وراسينج كلوب لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبرى محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجى صباحي المساعد الأول، والمعز على محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.

من جانبه شدد الأرجنتينى أروابارينا المدير الفني على اللاعبين بضرورة عدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، والعمل على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على راسينج كلوب لضمان التأهل، وعدم حدوث مفاجآت من الفريق الضيف قد تتسبب في قلب الموازين، وحذر الخواجة الأرجنتينى من انتفاضة راسينج كلوب، مستغلين تحسن حالة الطقس عن الأجواء في كوت ديفوار، مع تحسن أرضية ملعب الدفاع الجوى عن ملعب مباراة الذهاب، وهو الأمر الذى سيتسبب في تحسن أدائهم.

واستعاد فريق بيراميدز جهود الأوروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق، قبل مواجهة راسينج كلوب، حيث غاب اللاعب عن رحلة بيراميدز إلى الكوت ديفوار بسبب شعوره بأعراض نزلة برد شديدة، وخضع حينها لمسحة طبية إضافية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية ورغم ذلك فضل بيراميدز عدم اصطحاب اللاعب فى الرحلة.

كما تماثل أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق للشفاء من فيرس كورونا، والذى كان تعرض له اللاعب فى الفترة الأخيرة وأدى لاستبعاده من مواجهة طلائع الجيش بالدورى والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد، كما استبعد اللاعب من رحلة أبيدجان لمواجهة راسينج كلوب، وعاد الشناوى للتدريبات الجماعية لفريقه بعد الشفاء التام من فيرس كورونا، لاسيما وإن الحارس سبق وتعرض للإصابة بالفيرس أكثر من مرة.