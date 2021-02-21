شادي محمد: الفلوس مش كل حاجة .. وبيراميدز تأسس لمحاربة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق أن تجربة نادي بيراميدز لم تجني ثمارها حتى الآن وفقًا لما أنفقه النادي منذ تأسيسه وحتى الآن.

وأضاف "شادي"خلال حواره ببرنامج ’’ البريمو ’’ المذاع عبر فضائية’’ Ten ’’ بيراميدز أنفق الكثير من الأموال والتجربة لم تجني ثمارها حتى الآن،كما أن النادي تسبب في زيادة أسعار اللاعبين في الدوري الممتاز ولكنه يفتقد الجمهور وهو العنصر الأهم لتحقيق الألقاب .

واختتم "شادي" قائلا: نادي بيراميدز تأسس في البداية لمحاربة النادي الأهلي ، وذلك من خلال تعاقده مع بعض لاعبي الأهلي ورموزه القدامى.