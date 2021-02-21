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أحمد سليمان: أرفض فكرة جمع تبرعات الجماهير لتجديد عقد فرجاني ساسي

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات الزمالك 2014 .

وقال "سليمان" خلال حواره ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" : أداء اللجنة المؤقتة في الزمالك مميز خاصة مع الظروف التي يمر بها النادي.

وأضاف: تفاجئنا بكم المخالفات على نادي الزمالك، النادي يحتاج أن تعمل اللجنة في أجواء هادئة.

وتابع: اللجنة عددهم قليل لكن أداءهم مميز في ظل هذه الظروف، حققوا استقرار فني وإداري.

وعن ملف تجديد فرجاني ساسي , قال "سليمان": أرفض تبني الزمالك فكرة جمع تبرعات الجماهير لتجديد عقده.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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