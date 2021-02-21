شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض المران الأساسي فى تنزانيا قبل مواجهة سيمبا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب موسيماني فى اللعب بطريقة مختلفة تتماشى مع طريقة لعب سيمبا، بعدما استغل التدريب الوحيد الذى سبق سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا لتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية وإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح بعض الجمل التى ينوى تطبيقها في مباراة الثلاثاء، بخلاف تدريب اللاعبين على التصويب بعيد المدى ليكون أحد الحلول والأساليب التى سيعتمدها موسيماني، لاسيما أن حارس مرمى سيمبا لا يجيد التعامل مع التسديدات بعيدة المدى.
وعقد بيتسو موسيماني جلسة مع أيمن أشرف، مدافع الفريق، بحضور الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، قبل انطلاق تقسيمه الفريق اليوم للاطمئنان على سلامته وجاهزيته للمشاركة في أول مران في تنزانيا.
وشارك أيمن أشرف عقب جلسته مع موسيماني وطبيب الفريق في مران الأهلي كاملا، وتواجد بقوة في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني كاملة ، وتعافى أيمن أشرف من آثار إجهاد العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني.