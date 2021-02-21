شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض المران الأساسي فى تنزانيا قبل مواجهة سيمبا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مرانه الأساسي فى تنزانيا اليوم، ضمن تحضيراته لمواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي ينوي خلاله بيتسو موسيماني ومعاونوه وضع خطة مباراة سيمبا والطريقة التى سيعتمدها الجهاز الفني في مواجهة بطل تنزانيا، والأسلوب الخططي الذي ينوى تطبيقه أمام سيمبا.

ويرغب موسيماني فى اللعب بطريقة مختلفة تتماشى مع طريقة لعب سيمبا، بعدما استغل التدريب الوحيد الذى سبق سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا لتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية وإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح بعض الجمل التى ينوى تطبيقها في مباراة الثلاثاء، بخلاف تدريب اللاعبين على التصويب بعيد المدى ليكون أحد الحلول والأساليب التى سيعتمدها موسيماني، لاسيما أن حارس مرمى سيمبا لا يجيد التعامل مع التسديدات بعيدة المدى.