شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يسعى لتصحيح المسار أمام إنبى بالجولة 14 للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاسماعيلى نظيره إنبى في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف باللقاء المؤجل من الأسبوع الحادى عشر للمسابقة فيما شهد أخر ظهور لإنبى تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق بالجولة الثانية عشرة للدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 5 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 17 هدف ومازال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

وطالب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة الأداء الجيد مثلما ظهروا في مباراة الزمالك الأخيرة بغية تحقيق الفوز وتعديل وضع الدراويش بجدول الدوري ، في المقابل طالب حلمى طولان المدير الفني لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد الفوز على نبروه بهدفين مقابل هدف والصعود لدور الستة عشر لكأس مصر بتحقيق الفوز لتعديل وضع الفريق بجدول المسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام إنبى مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الإسماعيلى مكونا من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".