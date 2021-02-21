شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بنادي بيراميدز: أحمد فتحي "سعيد" مع الفريق ويتمنى تحقيق البطولات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي بيراميدز أن أحمد فتحي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، عن هدف اللاعب في الفترة المقبلة مع فريقه، وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن أحمد فتحي يشعر بحالة جيدة داخل بيراميدز، وأنه يسعي مع الفريق إلى حصد البطولات سواء المحلية أو الأفريقية.

وأضاف المصدر، أن أحمد فتحي أخبر المقربين منه أنه يشعر بالسعادة داخل الفريق السماوي وبقرب شديد من زملائه اللاعبين، وخاصة الثلاثي عبد الله السعيد وشريف إكرامي ورمضان صبحي، وأنه يبذل قصارى جهده لمساهمة الفريق في الفوز بالبطولات.

وتابع: "اللاعب يشعر بحالة من الرضا والراحة بسبب وجوده في بيراميدز، خاصة أن النادي لديه طموح واضح منذ تواجده في الدوري المصري، وأنه نجح أن يكون خصما ومنافسا قويا في كل البطولات وخاصة البطولات الأفريقية التي يشارك فيها، بجانب الأهلي والزمالك".