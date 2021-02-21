شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن استضافة 5 بطولات عالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الخماسى الحديث برئاسة شريف العريان مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، للكشف عن تنظيم 5 بطولات عالم ينظمها الاتحاد، حيث إنه لأول مرة فى العالم تحصل دولة واحدة على تنظيم 5 بطولات كبرى فى عام واحد.

ويقام المؤتمر بمقر اللجنة الأولمبية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد والبطولات هى بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزردا شن وبطولة العالم للشباب تحت 17 سنة وبطولة العالم للشباب تحت 19 سنة، بالإضافة إلى بطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة.

يأتى تنظيم البطولات فى إطار استضافة مصر للأحداث الرياضية المهمة، منها بطولة مونديال اليد، وكأس العالم للرماية والسلاح والدراجات.

وكان الاتحادان الدولى والمصرى للخماسى الحديث قد أعلنا فى بيان مشترك، وبعد التنسيق فيما بينهما، تأجيل بطولتى ‏العالم للناشئين تحت 21 سنة والشباب تحت 17 و19 سنة، اللتين كان من المقرر إقامتهما ‏خلال شهر فبراير القادم بالإسكندرية، لتقام خلال شهر يوليو المقبل.