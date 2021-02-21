شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة "المنتشى" يستدرج المقاولون "الجريح" على استاد خالد بشارة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الجونة نظيره المقاولون العرب في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد على استاد خالد بشارة بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على كيما أسوان بسداسية مقابل هدف ليتأهل لدور الستة عشر لكأس مصر فيما ودع ذئاب الجبل بطولة الكأس بالخسارة من بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الدور.

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

وشهد آخر ظهور للجونة تعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق في الجولة 12 للمسابقة فيما شهد آخر ظهور للمقاولون العرب في الدوري خسارة من أسوان بهدف دون رد في الجولة 14 للمسابقة.

وطالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية من التأهل بالكأس لاستعادة الانتصارات بالدوري للعودة للمربع الذهبى فيما شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب الذى رفضت الإدارة استقالته على لاعبيه أن مباراة اليوم لاتقبل القسمة على اثنين وينبغى الفوز بها لبدء خطة توديع مراكز القاع.

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام المقاولون العرب مكونا من: "إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الجونة مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام، ومحمد سالم".