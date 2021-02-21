شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المغرب في ختام التصفيات الأفريقية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضمن المنتخب المصري تأهله إلى بطولة أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى أغسطس المقبل في رواندا، بعد إلغاء مباراته أمام أوغندا فى الجولة الأولى؛ بسبب كورونا وتضم قائمة المنتخب كل من: هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - أحمد أبو العلا بيبو - يوسف شوشة "الاتحاد السكندري"، إيهاب أمين وحاتم البحيري "الأهلي"، أنس أسامة ومصطفى كيجو "الزمالك"– يوسف شحاتة "سبورتنج" – وليد عبد الجواد "الجزيرة" – عمر عزب "سموحة". وتضم بعثة منتخب السلة كلا من: أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان مدرب مرافق - وائل لطفي مدير منتخبات – أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل وأحصاء. وحقق منتخب السلة الفوز على كاب فيردى فى مباراة الأمس بنتيجة 65/92.