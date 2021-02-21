شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستدرج أسوان اليوم بحثا عن انتفاضة جديدة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاتحاد السكندري اختبارا صعبا أمام أسوان فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ، ويدخل زعيم الثغر مباراة اليوم في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، جمعها من بالفوز فى 4 مباريات والخسارة فى 3 مواجهات والتعادل فى مثلهما، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 13 هدفا.

فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة جمعها من خلال الفوز بثلاثة مباريات والتعادل فى خمس مواجهات والهزيمة فى 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا، وهو الفريق الذي نجح في سجله خاليا من الهزائم في آخر 6 مباريات مع مدربه علاء عبدالعال حيث تعادل في 5 مباريات على التوالي وفاز في أخر مباراة على المقاولون العرب.

الاتحاد بقيادة مدربه حسام حسن فشل في تحقيق الفوز في أخر مباراة أمام سيراميكا بعدما كان قريبا من خطف الثلاث نقاط وتحسين مركزه بجدول الترتيب، حيث أهدر الفريق عددا كبيرا من الفرص كان أبرزها ضربة الجزاء التي أتيحت لزعيم الثغر قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق وأهدرها كريم الديب، في المقابل يسعى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لتحقيق الفوز لأول مرة مع تماسيح النيل اليوم.

ويستعيد الاتحاد خدمات عمار حمدي الذي غاب في المباراة الماضية بسب نزلة برد، ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام أسوان مكونا من :" محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".

ومن المتوقع أن يخوض أسوان لقاء زعيم الثغر بتشكيل يضم: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد أوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".