شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن يواجه شبح الأرقام القياسية السلبية في معركة قادش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، شبح رقم سلبي في حال استقبال الأهداف من قادش، اليوم الأحد، بملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإسباني. وقال موقع صحيفة «سبورت» الكتالونية، تلقت شباك تير شتيجن 14 هدفًا، في آخر 7 مباريات، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة. وتعتبر مباراة إلتشي، يوم 24 يناير الماضي، هي الأخيرة التي حافظ فيها الألماني، على نظافة مرماه بالليجا.

وإذا استقبل هدفا من قادش، ستكون هذه المباراة السادسة على التوالي، التي تهتز فيها شباكه بالدوري، ليعادل رقما سلبيا حققه في موسم 2018/2019، بعدما تلقى البرسا أهدافًا من «هويسكا، جيرونا، أتلتيك بيلباو، إشبيلية، ريال مدريد، ريال بيتيس.

كما أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة، هو الأكثر استقبالًا للأهداف بين الخمسة الأوائل في الليجا، هذا الموسم، بواقع 21 هدفا في 22 مباراة. وهذا مقابل 16 هدفا تلقاها أتلتيكو مدريد، و16 في مرمى إشبيلية، و19 في شباك ريال مدريد، و20 هدفا استقبلها ريال سوسيداد.