شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف: هنبيع «بوكسراتنا» عشان نجدد لساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك ورئيس قطاع الناشئين الأسبق، إنه مستعد لبيع «البوكسر» إذا طلب منه الزمالك ذلك من أجل التجديد لفرجاني ساسي، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول.

وأوضح عبداللطيف، في تصريحات تليفزيونية: «بالحرف الواحد.. لو الزمالك طلب مننا فلوسنا وبوكسراتنا عشان يجدد لفرجاني ساسي، إحنا تحت أمر الزمالك».

وأثارت تصريحات وليد صلاح عبداللطيف موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الزملكاوية، الذين رفضوا مثل هذه التصريحات.

من جانبه، علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قائلا: «وليد طيب جدا وخانه التعبير فقط، ولفظ بيع البوكسرات غير مقبوله وخانه التعبير فيها، لكنه طيب القلب جدا ولا يقصد هذا المعنى».

وأبدى الغندور اندهاشه من خروج هذه التصريحات من وليد صلاح عبداللطيف على قناة الزمالك.