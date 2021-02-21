شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيميرو يتفوق على صلاح وميسي وليفاندوفسكي في هذا السباق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، فريقه للفوز بنتيجة (1-0)، خلال مواجهة بلد الوليد، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل الأخير نيوفو جوسي زورييلا.

وسجل كاسيميرو هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 65. ووفقا لشبكة، أوبتا، للإحصائيات، فإن كاسيميرو سجل 4 أهداف من كرات رأسية مع ريال مدريد في الليجا، أكثر من أي لاعب خط وسط في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، أمثال ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، وكريستيانو، مهاجم يوفنتوس، وميسي، مهاجم برشلونة، وصلاح، مهاجم ليفربول.