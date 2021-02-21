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كاسيميرو يتفوق على صلاح وميسي وليفاندوفسكي في هذا السباق

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ، فريقه للفوز بنتيجة (1-0)، خلال مواجهة بلد الوليد، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل الأخير نيوفو جوسي زورييلا.

وسجل كاسيميرو هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 65. ووفقا لشبكة، أوبتا، للإحصائيات، فإن كاسيميرو سجل 4 أهداف من كرات رأسية مع ريال مدريد في الليجا، أكثر من أي لاعب خط وسط في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، أمثال ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، وكريستيانو، مهاجم يوفنتوس، وميسي، مهاجم ، وصلاح، مهاجم .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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