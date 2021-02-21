شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الأرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، مع منافسه الأرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في ملعب الاتحاد قد انتهت لصالح مانشستر سيتي بهدف دون رد. ويحتل مانشستر سيتي حاليا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد الأرسنال في المركز العاشر برصيد 34 نقطة. ومن المتوقع يشاكر لاعبنا المصري محمد النني هذا اللقاء الهام والمرتقب. وتذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd2، 4k، ويعلق رؤوف خليف على أحداث المباراة.