شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة وفاة لـ«الريدز».. ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن خسارة ليفربول أمام إيفرتون؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على هزيمة ليفربول أمام إيفرتون بهدفين نظفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت على أرض معلب الآنفليد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة البريميرليج.

وقال موقع صحيفة ميرور البريطانية، إن هزيمة ليفربول أمام إيفرتون تعد كتابة شهادة وفاة لليفربول داخل مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم وأن المان سيتي أقترب بشدة من التتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم.

وأضاف التقرير، أن أحد أسباب سقوط ليفربول خلال المباريات السابقة وخاصة لقاء إيفرتون هو خط الدفاع الذي سقط بإصابة فان دايك، المدافع الهولندي العملاق خلال لقاء إيفرتون بالدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال موقع ديلي ميل البريطاني، إن خسارة ليفربول أمام إيفرتون يعد بمثابة مواصلة لانهيار كامل للفريق الذي توج باللقب الموسم المنصرم خاصة وأنه نال الخسارة الرابعة على التوالي على ملعبه «الآنفليد».

وأضاف التقرير، أن ليفربول أصبح أمله الوحيد هو الاستمرار في المنافسة للعودة إلى المربع الذهبي حتى يتمكن من خوض بطولة دوري أبطال أوروبا التي تشارك فيها من خلال احتلال المراكز الأربعة الأولى فقط.

وأكد التقرير، أن ليفربول تحول ما بين هذا الموسم وماقبله الذي توج به، حيث كان أندية البريميرليج تخشى مواجهة الريدز، ولكن هذا الموسم أصبح الجميع يريد مقابلته لضعف خطوطه وترنحه داخل مسابقة الدوري الإنجليزي منذ بدايته.