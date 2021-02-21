شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد وناصر ماهر ينتظمان في تدريبات الأهلي الجماعية بعد العودة من تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر نزول ناصر ماهر وكريم نيدفيد ثنائي الأهلي التدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب عودة بعثة الأهلي من تنزانيا، بعد انتهاء الثنائي من برنامجهما التأهيلي وجاهزيتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافي ناصر من الإصابة بخلع في الكتف وتعافي نيدفيد من الإصابة في غضروف الركبة، وإجراء الثنائي عملية جراحية.

ومن المقرر أن يصبح ناصر ماهر ونيدفيد متاحين للاستعانة بهما في مباريات الأهلي القادمة بعد التدرج في مشاركتهما بالمران الجماعي واكتساب فورمة المباريات الغائبة عنهم، بسبب غيابهما الطويل، خاصة كريم نيدفيد الذي يبتعد عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ ما يقرب من عامين.