شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد وناصر ماهر ينتظمان في تدريبات الأهلي الجماعية بعد العودة من تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يصبح ناصر ماهر ونيدفيد متاحين للاستعانة بهما في مباريات الأهلي القادمة بعد التدرج في مشاركتهما بالمران الجماعي واكتساب فورمة المباريات الغائبة عنهم، بسبب غيابهما الطويل، خاصة كريم نيدفيد الذي يبتعد عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ ما يقرب من عامين.
ويعود الأهلي لاستئناف الدوري من خلال مواجهة نظيره طلائع الجيش يوم 28 فبراير بملعب استاد "الأهلي WE السلام" الساعة السابعة والنصف ضمن الجولة الـ14 لمسابقة الدوري.
ولم يحدد موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الـ11 من عمر الدوري، بينما يلعب يوم 10 مارس أمام الإسماعيلي في ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 الساعة السابعة والنصف مساءً.
فيما تقرر خوض الأهلي مباراته المؤجلة من الجولة الـ13 لمسابقة الدوري أمام إنبي بملعب استاد بتروسبورت يوم 22 إبريل.