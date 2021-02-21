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نيدفيد وناصر ماهر ينتظمان في تدريبات الأهلي الجماعية بعد العودة من تنزانيا

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القاهرة - سامية سيد - تقرر نزول ناصر ماهر وكريم نيدفيد ثنائي الأهلي التدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب عودة بعثة الأهلي من تنزانيا، بعد انتهاء الثنائي من برنامجهما التأهيلي وجاهزيتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافي ناصر من الإصابة بخلع في الكتف وتعافي نيدفيد من الإصابة في غضروف الركبة، وإجراء الثنائي عملية جراحية.

 

ومن المقرر أن يصبح ناصر ماهر ونيدفيد متاحين للاستعانة بهما في مباريات الأهلي القادمة بعد التدرج في مشاركتهما بالمران الجماعي واكتساب فورمة المباريات الغائبة عنهم، بسبب غيابهما الطويل، خاصة كريم نيدفيد الذي يبتعد عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ ما يقرب من عامين.

ويعود الأهلي لاستئناف الدوري من خلال مواجهة  نظيره طلائع الجيش يوم 28 فبراير بملعب استاد "الأهلي WE السلام" الساعة السابعة والنصف ضمن الجولة الـ14 لمسابقة الدوري.

ولم يحدد موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الـ11 من عمر الدوري، بينما يلعب يوم 10 مارس أمام الإسماعيلي في ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 الساعة السابعة والنصف مساءً.

فيما تقرر خوض الأهلي مباراته المؤجلة من الجولة الـ13 لمسابقة الدوري أمام إنبي بملعب استاد بتروسبورت يوم 22 إبريل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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