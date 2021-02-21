شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتوى أزمة رامي ربيعة فى الأهلي ويعده بالمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أزمة رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر، بعد تذمر اللاعب لخروجه من الحسابات الفنية فى المباريات الماضية وعدم الاعتماد عليه مثل باقى اللاعبين فى مركزه، وكان سبباً فى رفض اللاعب السفر برفقة فريقه إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعد استبعاده من القائمة النهائية المشاركة فى المونديال.

واجتمع موسيماني مع ربيعة وأكد له أنه لم يخرجه من حساباته الفنية، كما يظن اللاعب، بل إنه ضمن حساباته مثله مثل باقى اللاعبين، وطالبه بالاجتهاد فى التدريبات للحصول على فرصة المشاركة الأساسية، لأنه يحتاج وجود كل اللاعبين الفترة المقبلة لدخول الفريق الأحمر على ضغط كبير للمباريات، ورفض فكرة رحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالى.

ويأتي ربيعة فى المركز الخامس بترتيب مدافعي الأهلي الذين يحصلون على فرصة المشاركة خلف بدر بانون وأيمن اشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير، وهو ما أغضب اللاعب وكان يرى أنه لن يكون له دور بالأهلي، وكان يبحث الرحيل إلى المقاولون العرب فى الساعات الأخيرة من غلق باب الانتقالات الشتوية الأخيرة، لولا تعثر الصفقة وبقاء اللاعب فى القلعة الحمراء.