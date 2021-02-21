الحسين خرجة ينجح في اقناع لاعب من الدوري الإنجليزي بتمثيل المنتخب المغربي

نجح الدولي المغربي السابق “الحسين خرجة”، والملتحق حديثا إلى الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)، في إقناع الظهير الأيسر الايطالي المغربي “آدام ماسينا” بالإنضمام إلى المنتخب المغربي الأول بداية من شهر مارس المقبل للاستعداد للفعاليات القادمة في أفريقيا من تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات أمم أفريقيا 2020 المؤجلة حتى بداية العام المقبل.

وأجمعت العديد من المصادر المغربية مثل hesport وle360 سبورت وصحيفة المنتخب على أن لاعب وسط انتر ميلان وروما المعتزل “حسين خرجة” قد نجح في إقناع ابن مدينة خريبكة “أدم ماسينا”، والذي ينشط حاليًا بين صفوف نادي واتفورد الإنجليزي، بالإنضمام إلى تشكيلة منتخب المغرب في الاستحقاقات القادمة.

وقال موقع هسبورت المغربي “الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، سيوجه الدعوة إلى مدافع واتفورد الإنجليزي آدام ماسينا، للمشاركة في المعسكر التدريبي المغلق استعدادا لمواجهة منتخبي موريتانيا وبوروندي لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون مطلع 2021”.

وكشف المصدر ذاته “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع، ستتحرك بدايةً من الأسبوع المقبل، من أجل إنهاء إجراءات تمكين الوافد الجديد على المنتخب الوطني من الحصول على جواز سفر مغربي، حتى يكون متاحًا للاعتماد عليه خلال المباريات المقبلة، حاله كحال مهاجم اشبيلية منير الحدادي الذي وافق الفيفا مؤخرًا على تحوله من منتخب اسبانيا إلى المغرب”.

وشرع البوسني وحيد خليلوزيتش في إعداد قائمة اللاعبين الذين سيوجه لهم الدعوة من أجل الدخول في معسكر إعدادي استعدادا للمواجهتين المذكورتين، إذ يكفي المنتخب المغربي نقطة واحدة فقط، من المباراتين، من أجل انتزاع ورقة العبور إلى كأس الأمم الافريقية المقبلة في الكاميرون.

ويُجيد آدم ماسينا الذي يحمل الجنسية الإيطالية في مركز الظهير والجناح الأيسر، وكان قد بلغ عامه الـ 27 في بداية شهر يناير الماضي.

واكتسب اللاعب شهرته رفقة نادي بولونيا في الفترة من 2013 إلى 2018، فقد تمكن من لعب 124 مباراة في الدوري الايطالي سجل خلالهم 4 أهداف.

وشارك آدام ماسينا في 11 مباراة بمنافسات الدوري الانجليزي الدرجة الأولى هذا الموسم مع واتفورد، بمجموع 786 دقيقة حتى شهر فبراير 2021، بالاضافة إلى مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي.