شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: باسم جماهير الزمالك أفوض ممدوح عباس لإنقاذ النادي والتجديد لساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عفت نصار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، دعمه لممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، للتدخل وإنقاذ نادي الزمالك.

وقال نصار، في تصريحات تليفزيونية: «باسم أبناء جيلي القدامى وباسم جماهير الزمالك، أفوض ممدوح عباس للتدخل وإنقاذ النادي قبل تدميره بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها وتكرار أزماته ومشاكله الإدارية».

وأكد نصار: «بالنيابة عن جمهور وجروبات دعم الزمالك على السوشيال ميديا، أفوض عباس التجديد لساسي وأن يتحمل كرجل أعمال قيمة عقد ساسي، فضلا عن التدخل إداريا قبل انهيار النادي».

وقال نصار: «لا أعرف ممدوح عباس ولم ألتقي به يوما ما ولا تجمعني به أي علاقة، لكني أعلم انه رجل أعمال ومشجع زملكاوي، لذلك عليه أن يبرهن عن ذلك بدعم النادي وانقاذه قبل تدميره في ظل الفشل الإداري الحالي».