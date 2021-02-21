شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يكشف خطة إبطال خطورة صلاح خلال معركة إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، عن سعادته بفوز فريقه على مضيفه وجاره ليفربول، بنتيجة (2-0)، مساء السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال أنشيلوتي في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب انتهاء اللقاء: أنا مسرور للغاية من أجل النادي والمشجعين، أتمنى أن يحتفلوا الليلة، كان عرضا جيدا، كثير من القتالية والروح أنا سعيد حقا.

وأضاف: لعبنا بوجود مهاجمين اثنين هما خاميس رودريجيز وريتشارليسون، وخضنا اللقاء بوجود كولمان من أجل حل مشكلة انطلاقات روبرتسون، كما لعبنا بأربعة لاعبين في الخلف من أجل السيطرة على صلاح وماني وفيرمينيو. وتابع: كنا نريد تفادي الضغط من ليفربول، وفي بعض الأحيان حصلنا على فرصة اللعب وعاد ريتشارليسون، إنه يسجل الأهداف بشكل ثابت ويملك الجودة لفعل ذلك.