شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المريخ السوداني يكشف تفاصيل أزمة محمود كهربا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على أبا بشر، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، إنه يتقدم بالشكر لإدارة الأهلي على الحفاوة، وحسن الاستقبال في مصر.

وأضاف على أبا بشر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني أكبر من كرة القدم، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة بين الأهلي والمريخ مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام.

كما أكد أبا بشر، أن ما حدث من جانب اللاعب محمود كهربا، مجرد مناوشات عادية، لافتا إلى أن ما حدث كان داخل الملعب ويعالج داخل الملعب وليس خارجه، ولا يرتقي إلى مستوى الشكوى، مشددا: «تناول الإعلام للأمر كان به بعض التهويل، يجب أن يكون الإعلام المصري أكثر مهنية فالأهلي والمريخ السوداني أشقاء».