شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقد فرجاني ساسي للزمالك بـ«التيشرتات».. أزمة أم فكرة دعم الجماهير لأنديتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اقتراح جماهير الزمالك بشراء تيشيرتات، فرجاني ساسي، لتوفير الموارد المالية، التي قد تسهل مهمة التجديد للنجم التونسي، فكرة جيدة لكنها حالمة.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جماهير الزمالك تستحق الإشادة على تفكيرها لدعم موارد النادي الذي يمر بأزمة مالية.

وأفاد حتحوت بأن فكرة دعم الجماهير لصفقة فرجاني ساسي، تعد حالمة، خاصة وأن الزمالك لا يمتلك «ستور» خاص به لبيع قمصانه بجانب أن النادي سيصبح مجبرا على بيع التيشيرتات بمقر النادي، لذلك فجماهير الزمالك في باقي المحافظات ستجد صعوبة في الحصول عليه.