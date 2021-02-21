شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: الزمالك عليه 2 مليار ديون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج لاستقرار إداري.
وقال سليمان، خلال حواره ببرنامج الماتش على قناة صدي البلد: «الزمالك يحتاج استقرارا إداريا لمدة سنتين بهذه اللجنة».
وأكمل: «هناك دوشة حول الزمالك والنادي في غنى عن الصراع الانتخابي حاليا».
وتابع: «الزمالك يحتاج لانتخابات سريعة أو استمرار اللجنة المؤقتة لعام أو عامين على الأقل».
وأتم: «مديونية الزمالك الحقيقية تبلغ 2 مليار جنيه».
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