شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: الزمالك عليه 2 مليار ديون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج لاستقرار إداري.

وقال سليمان، خلال حواره ببرنامج الماتش على قناة صدي البلد: «الزمالك يحتاج استقرارا إداريا لمدة سنتين بهذه اللجنة».

وأكمل: «هناك دوشة حول الزمالك والنادي في غنى عن الصراع الانتخابي حاليا».

وتابع: «الزمالك يحتاج لانتخابات سريعة أو استمرار اللجنة المؤقتة لعام أو عامين على الأقل».

وأتم: «مديونية الزمالك الحقيقية تبلغ 2 مليار جنيه».