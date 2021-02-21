شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات صارمة على بعثة الزمالك فى السنغال لعدم خرق قواعد الفقاعة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور محمد أسامة، على جميع أفراد بعثة الزمالك بعدم خرق الفقاعة الطبية خلال وجودهم فى السنغال لمواجهة تونجيث، من أجل الحفاظ على سلامة جميع أفراد البعثة من الإصابة بفيروس كورونا، وتجنب أى أمراض أخرى قد يتعرض لها اللاعبون والتى قد تؤدى لغيابهم عن المباراة ويؤثر بالسلب على مشوار الفريق فى البطولة الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، ووصلت بعثة الفريق الأبيض إلى السنغال فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتعد المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا هى الأصعب فى ظل وجود فريقى الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة فى الموسم قبل الماضى، ومولودية الجزائر الذى أقصى فريق الصفاقسى التونسى من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالى الذى فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.

وشهدت مباريات الجولة الأولي تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف باستاد القاهرة، فيما فاز الترجى على تونجيت بهدفين لهدف فى تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط، يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة، وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.